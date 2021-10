So traumhaft waren die zwei Brautkleider von Gates-Tochter Jennifer

Am vergangenen Samstag hat Jennifer Gates, die Tochter von Bill und Melinda Gates, ihrem Verlobten Nayel Nassar in New York das Ja-Wort gegeben - jetzt gibt es auch offizielle Fotos von ihrem großen Tag. Die 25-jährige Medizinstudentin trug zwei verschiedene Kleider, die ihr von Brautmoden-Ikone Vera Wang auf den Leib geschneidert wurden. Erste Bilder davon wurden nun in der US-Vogue veröffentlicht.

Während der Zeremonie, die im Freien auf der privaten Pferde-Farm der Familie stattfand, trug die Braut ein elfenbeinfarbenes, langärmeliges A-Linien-Kleid mit bauschigem Tüllrock und italienischer Spitze. Dazu kombinierte sie einen langen Spitzen-Schleier. Der Bräutigam, einer der besten Springreiter der Welt, trug einen Smoking von Armani.