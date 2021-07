So groß wie Tennisball: Was jetzt mit dem drittgrößten Diamant passiert

So schnell hatte man wohl nicht damit gerechnet, überholt zu werden: Anfang Juni gab der Diamantproduzent Debswana stolz bekannt, einen der größten Diamanten der Geschichte gefunden zu haben. Satte 1098 Karat wiegt der in Botswana entdeckte Edelstein. Und wird bereits jetzt in den Schatten gestellt.

Nicht weit entfernt spürte der Konkurrent Lucara am 12. Juni ein weiteres Prunkstück in den Tiefen seiner Mine Karowe auf, das diese Woche in der Hauptstadt Gaborone erstmals präsentiert wurde. Mit 1174 Karat überholt dieser Stein seinen Vorgänger bei Weitem – und sichert sich damit den Platz als der drittgrößte jemals gefundene Diamant.

Wie kann es sein, dass in einem so kurzen Abstand zwei solch spektakuläre Funde gelingen? „Die Zeitfolge ist wirklich bemerkenswert“, sagt Stefan Nikl, Präsident des Wiener Diamantclubs. „Obwohl sich die technischen Möglichkeiten, solche Edelsteine zu lokalisieren, in den vergangenen Jahren deutlich verbessert haben, wird es sich hierbei schlichtweg um einen Zufall handeln.“