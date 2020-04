Schuh-Styles: Was Schuhe über Ihre Persönlichkeit verraten

Das sagen Schuhe über Sie aus

Jeder hat seinen Style - was meist durch Kleidung ausgedrückt wird. Dass Schuhe aber eine wesentliche Rolle spielen, wie wir von unseren Mitmenschen wahrgenommen werden, sagt eine Studie, die vor einigen Jahren von der University of Kansas in Auftrag gegeben wurde, und im "Journal of Research in Personality" erschienen ist. Darin wurde untersucht, was Schuhe über die Träger aussagen. Das Forscherteam das die Testergebnisse auswertete, die in Form von Hunderten Fotos an Studenten zur Beurteilung übergeben wurden, kamen zu dem Schluß, dass sogar 90 % der Eigenschaften eines Menschen in ihren Schuhen abgelesen werden können. Also aufgepasst, bei der Schuhwahl, denn wir zeigen damit was wir sind und was wir gerne sein wollen!