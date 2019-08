Schuhe sind Geschichtenerzähler

Ihre erste Reise führte sie zu den Samen, einem indigenen Volk in Fennoskandinavien. „Ich war ganz oben am Polarkreis. Es gab nur ein Satellitentelefon, sonst war da heilige Stille. Ich wollte sofort meine Schuhe ausziehen“, erinnert sie sich an das Jahr 2014. Zum Gerben von Leder werde Rinde verwendet, außerdem gebe es dort Fischleder, erzählt sie. Danach ging es nach Wales in England – dort gibt es die Tradition des Holzschuhtanzens. „Man verwendet einen bestimmten Hammer, um die Nägel für die Schuhe ins Holz zu treiben und das gibt einen besonderen Klang“, sagt die Blindenmarkterin.

In Mexiko, bei einem Bergvolk nördlich von Guadalajara, habe sie gelernt, wie man mit Zitronen Schuhe zum Glänzen bringt. „Jetzt will ich das alles in die Welt tragen. Ich möchte Geschichten erzählen und mich beim Handwerk mit anderen austauschen“.

Vorträge hält Hehenberger zum Beispiel an der Universität Oxford, aber auch in Österreich. Sie hat nach wie vor ein Atelier im Wiener WUK und ein Zimmer bei ihren Eltern in Blindenmarkt. Am 14. und 15. September hält sie einen Schuhkurs in Altaussee im Salzkammergut ab. Infos: www.beyond-the-form.org