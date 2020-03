Modeblogger tragen keine Sneakers mehr: Die neuen Trendschuhe

Zenit überschritten

Bereits Ende 2018 war in der New York Times zu lesen, dass der Sneaker-Hype seinen Zenit überschritten hat. Nachdem sogar hässliche Sportschuhe, also „Ugly Sneaker“ ihren Siegeszug antraten, fällt einem in dieser Sparte scheinbar nichts mehr Neues ein.

Demna Gvasalia, der als Chefdesigner von Balenciaga sündteure Turnschuhe zum Sehnsuchtsobjekt aller Trendsetter machte, hat sich tatsächlich schon längst von der sportlichen Silhouette abgewendet.