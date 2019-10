Tschüss, dicke Augenbrauen: Wie Brauen jetzt getragen werden

Instagram-Brauen sind out

Daniel Martin, Make-up Artist von Dior dazu via byrdie.com: "Die perfekt gemalten Instagram-Brauen sind out." Im Beauty-Metier sei man von den millimetergenau gemeißelten Augenbrauen längst gelangweilt, so das Fazit vieler Stylisten. Auch Make-up Profi Sara Wren meint: "Ich denke, die Insta-Brauen hatten ihren Moment, aber es ist an der Zeit, dass das Pendel in die andere Richtung schwingt."

Dank dem Gegentrend, der ganz langsam aber sicher Einzug hält, spart man sich wohl bald etwas Farbe. Ärgern werden sich vielleicht Fashion-Victims, die für mehr Brauen auf Tattoo-Verfahren wie Microblading gesetzt haben.