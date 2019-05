Microblading-Horror: Britin verlässt Salon mit vier Augenbrauen

Sie habe sich danach nur noch in die Arbeit und in den Supermarkt getraut, so die dreifache Mutter. "Es war wirklich hart, was es mit meinem Selbstbewusstsein angerichtet hat". Sie versuchte das misslungene Microblading mit Make-up zu kaschieren, jedoch erfolglos.

Schließlich wandte sich Jami Ledbetter an eine Tattoo-Künstlerin, die sie die falschen Augenbrauen mit einer speziellen Lösung zur Pigmentaufhellung bearbeitete. Die verantworltliche Frau aus dem Beauty-Salon hat ihr Business mittlerweile aufgegeben.