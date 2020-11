Nachhaltige Kollektion: H&M produziert erstmals Mode nur aus Müll

So kommt dort erstmals das Material Agraloop zum Einsatz, welches auf Resten aus dem Ölhanfanbau basiert. Dieses wird zu neuem, natürlichem Biofibre umgewandelt, welches 2018 den Global Change Award erhielt.

Weltpremiere in einer Modekollektion feiert das Material Eastman Naia. Hierbei werden unter anderem normalerweise weggeworfene Teppichfasern und Plastikverpackungen in Kombination mit Zellulosefasern zu neuem Stoff verarbeitet.

Auch bei Färbeprozessen wird zunehmend Wert auf umweltschonende Alternativen gelegt. Heimische Modelabels wie Rudolf Vienna arbeiten ausschließlich mit pflanzenbasierten Farben. Nicht ganz so extrem, aber immerhin, wagt auch H&M sich hier auf Neuland: Die schwedische Firma We are SpinDye schafft es, die recycelten Synthetikfasern fast ohne Wasserverbrauch und nur minimalem Chemikalieneinsatz zu färben.