Mugler-Experte und Kurator Thierry-Maxime Loriot im Interview

Was finden Sie persönlich am spannendsten an Muglers Leben und Werdegang?

Mich interessiert der Mann selbst am meisten. Er ist so angstfrei, in jeder Hinsicht. Ich hoffe, dass die Ausstellung das transportiert und die junge Generation beeinflusst, die nur Likes und Follower in den Sozialen Medien bekommen will. Mugler soll zeigen, wie großartig es ist, anders zu sein. Heute wollen Jugendliche dazugehören, gleich sein, berühmt werden. Wagt es doch, anders zu sein!