Mit diesen Ohrringen zog Kate in Wembley alle Blicke auf sich

Es war ein sportlich ereignisreicher Tag für die Duchess von Cambridge: Erst fieberte sie in Wimbledon beim Finale der Herren mit, am Abend feuerte sie gemeinsam mit Prinz William und Prinz George die englische Fußball-Nationalmannschaft beim EM-Endspiel an.

Vater und Sohn erschienen wieder im Anzug-Partnerlook, und auch Kate setzte auf ein patriotisches Outfit. Während sie beim Viertelfinale gegen Deutschland noch im roten Blazer erschienen war, trug die Herzogin dieses Mal Weiß - und kombinierte dazu, passend zu den Farben der Mannschaft, rote Statement-Ohrringe, die schon von Weitem ins Auge stachen und natürlich auch in den sozialen Medien nicht unbemerkt blieben.