Make-up bei Hitze: Wie unter der Maske nichts zerfließt

30 Grad und Make-up – eine per se schon schwierige Kombination. Was in der Früh mühevoll aufgetragen wird, soll sich nicht bereits auf dem Weg ins Büro verselbstständigt haben. Nicht gerade einfacher wird die Angelegenheit, wenn auch noch ein Mund-Nasen-Schutz getragen wird.

Beautyroutine anpassen

Für wen gar kein Make-up auch unter einer feucht-warmen Maske keine Option ist, der sollte jetzt seine Beautyroutine anpassen. Basis für Foundation und Concealer sollte ein leichtes Gel statt einer Creme sein. Erstere Produkte können bei gutem Hautbild durch ein getöntes Puder ersetzt werden.