Männer im Beautysalon: "Einige Kunden fragten nach einem Hinterausgang"

Zu früh für Make-up

Stolz seien die Herren heutzutage auf ihre glatte, gepflegte Haut – so sehr, dass sie ihre Erfahrungen auch gerne mit anderen austauschen. Karin Hampel: "'Und was machst du so für dein Aussehen?' ist im Freundeskreis keine unübliche Frage mehr." Selbst beim After Work wird bei einem Gläschen Wein entspannt über Gesichtsbehandlungen gesprochen, weiß Vera Pöllabauer.

Auch über Make-up? "Nein, so weit ist der Österreicher noch nicht", teil sie ihre Beobachtungen. Zwar hat Beautyriese Chanel bereits vergangenes Jahr dekorative Kosmetik für Männer lanciert, hierzulande sei der Concealer verwendende Mann jedoch noch die Ausnahme. "Ich kann mir jedoch vorstellen, dass es in zehn Jahren vollkommen normal ist, dass beide Geschlechter Make-up tragen." Fakt sei: "Ein gepflegtes Äußeres wird auch mit Erfolg im Beruf assoziiert." Auch deshalb würden Männer immer experimentierfreudiger.