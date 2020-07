Madness Issue: "Vogue Portugal" wegen Psychiatrie-Cover in Kritik

In einem mit Kacheln ausgekleideten, trostlosen Raum sitzt eine nackte Frau zusammengekauert in einer Badewanne. Zwei Krankenschwestern schütten ihr Wasser über den Kopf: Für dieses Sujet entschied sich die portugiesische Vogue für ihre neueste Ausgabe unter dem Motto "The Madness Issue" (Deutsch: Wahnsinn-Ausgabe).

Was hat sich das Team dabei nur gedacht? Das fragen sich derzeit zahlreiche Social-Media-Nutzer, die das Team des berühmten Modemagazins für seine Thematisierung psychischer Erkrankungen auf dem Titelblatt kritisieren.

"Widerruft das Cover"

"Ganz ehrlich, als jemand, der einen geliebten Menschen vermehrt wegen psychischen Problemen im Spital gesehen habe, empfinde ich die Idee, das für eine "The Madness Issue" zu ästhetisieren, als unverständlich" schrieb eine Nutzerin unter das Cover-Posting des Magazins auf Instagram.