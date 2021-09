London Fashion Week ist zurück auf den Laufstegen

Nach der New York Fashion Week hat nun auch die Modewoche in London erstmals seit Beginn der Pandemie ihren Auftakt mit echten Shows und Veranstaltungen gefeiert. „Bei der Fashion Week geht es nicht nur darum, Kleidung anzuschauen, es geht auch darum, über die Zukunft zu reden“, sagte die Vorsitzende des Branchenverbandes British Fashion Council, Stephanie Phair, am Freitag dem Guardian. „Wir müssen zusammen kommen und darüber reden, wie der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft gelingen kann.“ Damit ist die möglichst ressourcenschonende Wiederverwertung von Rohstoffen und Materialien gemeint.