Wie eine Designerin ihre Wohnung weihnachtlich dekoriert

Im Zusammenhang mit moderner Einrichtung fällt immer wieder der Spruch „Weniger ist mehr“. Designerin Laura Sänger kann sich mit diesem nicht identifizieren. Die Gründerin des auf exklusive Seidenmode spezialisierten Labels „La Katz“ lebt gemeinsam mit ihrem Verlobten und Maltipoohündin Piccolina unweit der Wiener Innenstadt – und frönt dort auf 220 Quadratmetern ihrer Liebe zu, wie sie es gerne nennt, „reduziert opulentem“ Interiordesign.

Herzstück der Dachgeschosswohnung ist das Wohnzimmer mit riesiger Fensterfront, doch für den spektakulären Ausblick nehmen sich wohl nicht allzu viele Gäste Zeit. Der Raum ist die weit größere Attraktion: In der Mitte liegt ein blauer Fellteppich, dahinter bildet ein langer Marmortisch mit Samtsesseln in kräftigem Grün den optischen Schwerpunkt. „Ich finde, dass erst Farben eine Wohnung zum Leben erwecken“, sagt die 30-Jährige, die ihren Einrichtungsstil als eklektisch beschreibt. Der Leopard, „von dem ich fast schon besessen bin“, zieht sich in Form von Skulpturen und Teppichen als Thema durch ihr ganzes Zuhause. Überraschend zurückhaltend gibt sich die Modemacherin in puncto Weihnachtsdekoration.

Karussell trifft Leopard

„Gewisse Traditionen sind mir zu Weihnachten wichtig. Das bedeutet für mich jedoch nicht alles optisch zu überladen“, erklärt Sänger. „Die Dekoration darf keinesfalls kitschig sein.“ So findet sich zwar auf der Kommode neben ihrem Tagesbett ein kleines rotes Karussell, das eigentlich geradezu nach Kitsch schreit – jedoch gleich daneben auch eine Leopardenfigur. „Stilbrüche mit Dingen, die man eigentlich nicht mit Weihnachten verbindet, sind das Geheimnis. Es wirkt authentisch, weil das Karussell sich dadurch einfach in die bestehende Einrichtung fließend integriert.“