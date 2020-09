Können Stars Mode?

Dominante Pose, starke Aura, siegesgewisser Blick: Beyoncé liebt einen starken Auftritt. Auf der Bühne, aber auch mit ihrer selbst entworfenen Mode. Es ist die authentische Verknüpfung zweier Talente, hier die Sängerin, da die Designerin, zwei Ausdrucksformen, die sich bedingen, einander verstärken. Mit ihrem Label Ivy Park reiht sich der Pop-Superstar in die beständig wachsende Riege jener Prominenter, die sich auch im Fashion Business ausprobieren. Was sie diesen Jänner präsentierte, war ein Neustart. Die erste Zusammenarbeit mit Topshop kündigte sie auf, nachdem Belästigungsvorwürfe gegen den Firmenchef laut wurden. Nun kooperiert sie mit Adidas. Leggings, Jogginghosen und Kleider – es sind (vorwiegend in Orange und Bordeaux) Teile, die Frau beim Sport wie in der Freizeit trägt. Zwar gab es kurz Aufregung, weil die Farben den Uniformen einer englischen Supermarktkette ähnelten. Dem Erfolg tat das allerdings keinen Abbruch – die Kollektion ist ausverkauft.

