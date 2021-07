Klarer Punktesieg: In diesem Rock überrascht Herzogin Kate in Wimbledon

Am Freitagnachmittag überraschte die Herzogin von Cambridge mit einer Stippvisite in Wimbledon, wo derzeit das legendäre Tennisturnier stattfindet. Für ihren diesjährigen Besuch wählte Catherine einen wadenlangen Polka-Dots-Rock in Navyblau von Alessandra Rich, ein weißes T-Shirt und einen navyblauen Blazer mit goldenen Knöpfen.

Dazu kombinierte die 39-Jährige weiße Pumps, zwei goldene Halsketten sowie ihre neue, weiße "Amberley"-Handtasche von Mulberry, die derzeit online im Sale erhältlich ist.