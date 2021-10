Joe Laschet: „Der moderne Gentleman ist immer auch Feminist“

Was war Ihre wichtigste modische Investition?

Als ich noch Student im ersten Semester war, habe ich zwei Jahre lang auf ein Paar Lederschuhe gespart, das 300 Euro gekostet hat. Ich habe sie stets gut gepflegt und trage sie heute, zehn Jahre später, immer noch.

Wie groß ist Ihr Fundus?

Gar nicht mal so groß. Ich habe über die Zeit gemerkt, dass Minimalismus extrem guttut, und achte darauf, dass ich alles, was ich besitze, auch trage. Ich sortiere viel aus, bringe Sachen zur Caritas oder verkaufe sie über eBay. Ich geh auch gerne in Second Hand Vintage Shops, da habe ich einmal ein altes Burberry Jackett für 18 Euro gefunden. Man kann auch in den Kleinanzeigen schöne, alte Hermès-Krawatten kaufen.

Welches Verhältnis hat Ihr Vater als Spitzenpolitiker zu Mode? Beraten Sie ihn?

Er interessiert sich sehr für Anzüge, schließlich hat er jeden Tag welche an. Da berate ich ihn gerne, oder wir gehen zusammen Schuhe kaufen. Vor Auftritten fragt er mich auch mal nach meiner Meinung zu einer Krawatte oder wie er was kombinieren soll. Er schätzt meinen Rat, aber im Großen und Ganzen hat er das alles schon ganz gut selber drauf.