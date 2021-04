Jetzt kommen Masken nur für Nase und "Smart Mask" mit Kopfhörer

Was tun, wenn man in der Öffentlichkeit essen oder trinken möchte - sich dabei dennoch vor einer Corona-Infektion schützen möchte? Die Wissenschafter des National Polytechnic Institute in Mexiko haben sich mit dieser Frage auseinandergesetzt und einen Schutz entwickelt, der zwar die Nase bedeckt, den Mund jedoch freihält.

Die "Nasal Mask" sei für all jene Dinge im Alltag kreiert worden, die ein Abnehmen der Maske erfordern - wie eben das Essen und Trinken. Diese ähnelt einen Mund-Nasen-Schutz im Miniaturformat - nur eben nur für die Nase.

Die mexikanische Erfindung kann die FFP2-Maske freilich nicht ersetzen, sondern ist nur als zusätzlicher Schutz für beispielsweise Restaurant- und Zahnarztbesuche gedacht. Die XS-Maske soll unter dem regulären Mund-Nasen-Schutz getragen werden und für jene Situationen, in denen die normale Maske nicht aufgelassen werden kann, dennoch eine gewisse Schutzfunktion erfüllen.

Derzeit ist noch nicht klar, wann es den Nasen-Schutz zu kaufen gibt, Gespräche mit mehreren Firmen laufen bereits.