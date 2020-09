Ins Blaue: Die neuesten Jeanstrends auf einen Blick

Trend 2: Jeans-Bermuda

Retro-Look für die neue Saison.

Ein Relikt der Neunzigerjahre nach dem anderen taucht derzeit in der Modewelt wieder auf. Im Hochsommer hingen bereits zahlreiche Jeans-Bermudas in den Stores. Im Herbst werden sie in Kombination mit Strickteilen und Stiefeln mit hohem Schaft weiter getragen – gerne auch im Büro. Beim Kauf dieser Hosen darauf achten, dass sie am Bein etwas lockerer sitzen – im Zweifelsfall also lieber zur größeren Größe greifen.