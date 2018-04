Warum Jeans vorne eine kleine Tasche haben

Eine Jeans ohne Taschen ist für die meisten undenkbar, schließlich kann man in ihnen so schön sein Geld, Handy und Haargummis verstauen. Doch eine Tasche gibt den meisten Rätsel auf: Die Mini-Version, die in einer der vorderen drinsteckt. Was genau soll man hineingeben? Oder ist sie nur zur Deko da? Auf der Suche nach der Antwort muss man zurück in die Vergangenheit.