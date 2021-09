Häme über Craig-Sakko: "James Bond würde so etwas nie tragen"

Nicht nur die Herzogin von Cambridge, auch James Bond selbst sorgte bei der Weltpremiere des neuesten Agententhrillers für einen modischen Wow-Effekt: Darsteller Daniel Craig schritt am Dienstagabend in London in einem himbeerfarbenen Sakko von Tom Ford höchstpersönlich über den roten Teppich - dazu trug er eine schwarze Fliege, ein weißes Hemd und ein passendes Einstecktuch (der KURIER berichtete).

Der unerwartete Farbton sorgte noch am selben Abend für Jubel im Netz, traf jedoch nicht jedermanns Geschmack. "James Bond würde nie ein geschmackloses pinkes Seiden-Jackett (Anm.: es war Samt) tragen", echauffierte sich Journalist Piers Morgan auf seinem Twitter-Account.

Und fuhr fort: "Sie sollten ein Mörder mit stählernem Blick und beispielhaftem Kleidungsstil sein, Mr. Craig ... nicht ein Tribut an Austin Powers." Er vollendete sein Posting mit einem Daumen-nach-unten-Emoji.