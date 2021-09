Gymnastik für das Zoom-Gesicht: Was Face Yoga kann

Dabei gibt es schonendere Methoden, um das Gesicht frischer und jünger aussehen zu lassen. Die Wahl-Wienerin Renée Isermann ist zertifizierte Face-Yoga-Trainerin und hat durch die permanente Selbstbetrachtung in Videocalls einige Kunden dazugewonnen. „Früher haben wir das oft nicht mitbekommen, höchstens, wenn uns jemand darauf angesprochen hat: ‚Du siehst aber heute müde aus!’ Wir waren noch nie so stark damit konfrontiert, uns selber anzuschauen“, sagt sie. In der Online-Welt gewinnen das Gesicht und die nonverbale Kommunikation, die durch die Webcam erfasst wird, immer mehr an Bedeutung.