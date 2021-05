„Kein Stress und keine Hektik“: Yoga ohne Uhr und Handy

Dass der Wald uns Menschen guttut, positiv auf unsere Gesundheit einwirkt und uns zur Ruhe bringt, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Im Japan wird „Waldbaden“ medizinisch verordnet, weil sich dadurch die Krankenstände verkürzen. Logisch also, Wald und Bewegung zu verknüpfen. Genau das macht Karin Oberaigner. Die 30-Jährige hat Forstwirtschaft an der Universität für Bodenkultur in Wien studiert und ist danach wieder in die Heimat zurückgekehrt. Nun ist sie im Nationalpark Kalkalpen für den Naturschutz, Führungen und besondere Veranstaltungen zuständig.

An mehreren Terminen bietet Oberaigner also „Wald-Yoga“ an. „Das ist eigentlich ein Tagesprogramm. Wir treffen uns, dann gibt es eine Einführung, eine kurze Wanderung durch den Nationalpark. Vorab suche ich ein gutes Platzerl aus, dort machen wir gemeinsam eine Yoga-Einheit, meditieren, jausnen und wandern dann wieder zurück.“