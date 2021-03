Golden Globes: Das coolste Mode-Accessoire war ein Gipsverband

Was genau Sarah Paulson kurz vor der Verleihung der Golden Globes passiert war, ist nicht bekannt. Eines dürfte jedoch schnell klar gewesen sein, nachdem sie nur wenige Stunden zuvor ihren auf Eis gelegten Arm postete: Ein Gips würde zum Prada-Outfit, das ihr Stylistin Karla Welch für den großen Abend zusammengestellt hatte, optisch herzlich wenig passen.

Pailletten für den Arm

Warum also nicht den Arm in etwas Hübsches packen? Und so entstand das wohl erste Gipsverband-Styling in der Geschichte der Golden Globes. An den Gips wurden lilafarbene Pailletten angebracht und als krönender Abschluss das berühmte Prada-Logo appliziert.

"Wenn du Lady Paulson bist, bekommst du einen maßgefertigten Prada-Gipsverband zu deinem maßgefertigten Prada-Kleid", schrieb Karla Welch auf ihrem Instagram-Account und postete dazu ein paar Schnappschüsse der Schauspielerin. Ob sie den Designer-Look für ihren Arm auch nach der Verleihung behält, werden wohl die kommenden Postings von Sarah Paulson zeigen.