Blindes Vertrauen

Mit Fibretrace soll eines der größten Probleme der Branche gelöst werden: „Derzeit bestellen die meisten Marken ihr Material und müssen sich dann blind darauf verlassen, dass sie exakt dieses auch bekommen“, sagt Shannon Mercer, Geschäftsführer von Fibretrace. Tatsächlich habe man aber keine Ahnung, was im Zuge der Zwischenschritte wirklich mit der beispielsweise als Bio verkauften Baumwolle passiere. „Wenn von 500 Baumwollfeldern alles zu einer Anlage gebracht wird, wer kann am Ende noch sagen, ob das Kleidungsstück wirklich aus dem bestellten Material produziert wurde?“

Bislang konnten Kontrollen nur im Nachhinein im Labor stattfinden. Shannon Mercer und sein Team haben das Problem gleich an der Wurzel gepackt. Mittels Scannern, die einfach ans Material gehalten werden, wird so vom Baumwollfeld bis zur Lieferung in die Boutique jeder einzelne Schritt festgehalten. Die Informationen laufen in Echtzeit auf eine durch Blockchain gesicherte Plattform – und sind somit vor Datenfälschung geschützt.