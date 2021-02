Denim-Trends: Jetzt kommt die kompostierbare Jeans

Einen komplett anderen Nachhaltigkeitsansatz verfolgt bereits seit rund einem Jahrzehnt Philipp Marouschek. Nachdem der Wiener vor vielen Jahren nach dem Tragen einer brandneuen Jeans einen Hautausschlag vom Bleichmittel bekommen hatte, machte er sich auf die Suche nach Alternativen – und fand keine. „Ich wollte eine Hose, die im Zuge der Produktion nicht fünfmal um die Welt geschickt wurde, bevor sie in den Laden kommt“, sagt der Gründer von Y/O/U. Mit Baumwolle, die vornehmlich in Indien, China und den USA angebaut wird, ein Ding der Unmöglichkeit.

Marouschek beschloss, selbst zu produzieren, und stieß bei seiner Recherche auf Flachs: „Es ist in Europa heimisch und der Anbau erfordert keinen Pestizideinsatz“. Weiteres großes Plus: Während Baumwollpflanzen äußerst durstig sind, braucht Flachs sehr wenig Wasser. Heute produziert Y/O/U mithilfe der Mühlviertler Weberei Vieböck Leinenhosen, die regulärem Denim in Sachen Optik und Komfort ebenbürtig sind.