Eincremen allein reicht nicht: Technik erobert das Badezimmer

(Un)spektakuläre Reinigung

Doch LED-Licht und Mikrostrom nützen nichts, wenn die Haut nicht adäquat gereinigt wird. Auch hier hat die Technik in Form von elektrischen Reinigungsbürsten bereits vor einigen Jahren Einzug in zahlreiche Badezimmer gehalten. Ein Trend, den die Wiener Dermatologin Kerstin Ortlechner kritisch sieht. „Es gibt mittlerweile unzählige dieser Geräte, die den Kunden das Gefühl einer porentiefen Reinigung geben sollen“, sagt sie. „Das Problem ist, dass weder die Varianten mit Bürste noch mit Noppen zu 100 Prozent hygienisch sind. Denn selbst, wenn diese nach der Anwendung noch so gut gereinigt werden, kann ein gewisser Anteil an Bakterien haften bleiben.“

In diesem Fall rät die Hautexpertin, auf Altbewährtes zurückzugreifen: „Eine gute Gesichtsreinigung klappt auch mit den Händen und Einmal-Waschlappen.“ Wer unter zystischer Akne leidet, sollte die Reinigungsgeräte gar nicht verwenden. Und für die anderen technischen Spielereien gilt: „Als Zusatz zu einer guten Hautpflege-Routine kann man sie verwenden – ersetzen kann die Technik sie nicht.“