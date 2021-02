Dominic Thiem: Was hat es mit diesem Armband auf sich?

Schon vor den Australian Open will Dominic Thiem aufs Gas steigen: "Es warten starke Gegner, wir brauchen also den höchsten Gang, um zu gewinnen", sagte der Weltranglisten-Dritte vor dem am Dienstag gestarteten ATP-Cup in Melbourne. Den Auftakt verpatzte Österreichs Tennisstar leider - er unterlag sowohl im Einzel als auch Doppel.

Sein Glücksbringer dürfte ihm also nicht geholfen haben. Thiem ist bei jedem seiner Spiele nicht nur mit Mode von Adidas ausgestattet, sondern auch mit einem ganz besonderen Armband. Das Schmuckstück mit kleinen Kugeln besitzt der 27-Jährige in mehrfacher Ausführung.