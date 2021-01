Tennisfest für Thiem und Co.: Fan-Ansturm auf die Australian Open

Der Tennissport lebt. Weil er vor allem von den Fans lebt.

Die Entbehrungen der vergangenen Wochen haben sich vor allem für die Spieler ausgezahlt. Dominic Thiem und die Tennisfreunde bekamen am Freitag bei einer Exhibition in Adelaide gegen den Spanier Rafael Nadal einen Vorgeschmack darauf, was die nächsten drei Wochen im 650 Kilometer entfernten Melbourne auf sie zukommen wird. Tolle Matches, aber vor allem ein enthusiastisches Publikum.

Der Startschuss

Die Herren starten am Montag mit zwei ATP-Turnieren, auch bei den Damen gibt es mehrere Vorbereitungsbewerbe auf die Australian Open (ab 8. Februar) – alles in Melbourne. Für die österreichischen Nachtschwärmer gibt es in der Nacht auf Dienstag die ersten Leckerbissen, Österreich startet im Melbourne Park gegen Italien in den ATP-Cup (ab Mitternacht). Thiem ist gut beisammen. Dass der 27-jährige US-Open-Sieger Nadal im Show-Duell mit 5:7, 4:6 unterlag, ist egal. Was zählte, war die prall gefüllte Tribüne. „Es war ein sehr hartes Jahr für alle und eine Freude für uns, seit fast einem Jahr wieder vor vollem Haus zu spielen.“