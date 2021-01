In Adelaide: Tausende Fans sehen Thiem gegen Nadal verlieren

Als Vorbereitung für die Australian Open bestreiten die Topstars der Tennis-Welt ein Einladungsturnier in Adelaide. Bei diesem eintägigen Schaukampf unter dem Titel „A Day at the Drive“ setzte es für Dominic Thiem am Freitag eine Niederlage gegen Rafael Nadal.

Beim 7:5, 6:4-Sieg des Spaniers war der erste Satz sehr ausgeglichen, im zweiten schlichen sich bei Thiem ein paar Fehler ein. 4.000 Fans waren dabei Augenzeugen der Partie auf dem Centre Court. Möglich war dies durch die enstpannte Corona-Lage im Land. Am Freitag zählte Australien (25 Millionen Einwohner) nur fünf Neuinfektionen.

Die Australian Open in Melbourne beginnen am 8. Februar.