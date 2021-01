Zverev: "Denke jeden Tag an Niederlage gegen Thiem"

Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev nimmt das hauchdünn verlorene Finale der US Open gegen Österreichs Top-Star Dominic Thiem als Motivation für die anstehenden Australian Open. Er denke immer noch "jeden Tag, jeden Tag beim Training, jeden Tag bei dem, was ich mache" an die Niederlage im Tiebreak des fünften Satzes gegen den Lichtenwörther. Dadurch hatte Zverev im vorigen September seinen ersten Grand-Slam-Titel nur um zwei Punkte verpasst.

"Deswegen: Ich möchte das unbedingt. Ich habe seitdem mein ganzes Leben nur darauf aufgebaut, dass ich in den Grand Slams erfolgreich sein kann, und ich hoffe, dass ich das dieses Jahr zeigen kann", sagte der 23-Jährige bei "Bild live". Die Australian Open beginnen am 8. Februar, vor dem ersten Grand-Slam-Turnier findet in Melbourne ab Dienstag noch der ATP Cup statt. Dort trifft das deutsche Team um Zverev in der Vorrunde auf Serbien und Kanada.