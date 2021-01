Thiem startet Saison mit Schau-Event gegen Nadal

Gasquet ist frei

Einer der ersten Spieler, die die neue Freiheit genossen haben, war der 34-jährige Franzose Richard Gasquet. Wenig überraschend war das Erste, was er tun wollte, in Melbourne Abendessen zu gehen. "In Frankreich sind überhaupt keine Restaurants offen, also bin ich sehr froh in Australien zu sein", sagte Gasquet der Tageszeitung The Age.

Die Strenge in Australien hat sich inmitten der weltweit vorherrschenden Coronavirus-Pandemie bisher ausgezahlt: In den beiden am meisten bevölkerten Bundesstaaten New South Wales (Hauptstadt Sydney) und Victoria (Melbourne) gibt es seit elf bzw. sogar 22 Tagen keine lokalen Covid-19-Fälle mehr. New South Wales wird deshalb die Grenzen zum Nachbar Queensland aufheben.

Australien rangiert weltweit unter den Top Ten, wenn man den Erfolg im Kampf gegen die Pandemie betrachtet. Mit über 22.000 lokalen Covid-19-Fällen und 909 Toten seit vergangenem März steht der Kontinent vergleichsweise "gut" da.