Dominic Thiems Ex-Trainer Bresnik: "Es geht dabei nur um Geld"

Im Gespräch mit der Heute sprach Bresnik dabei von einem "angenehmen Zeitgenossen". Aber: "Fad wird dir mit ihm nie. Sportlich ist Gael der beste Athlet im Tenniszirkus. Aber es gibt viele Fragezeichen, ob es mit uns passt", so Bresnik.

Klar ist jedenfalls, Bresnik wird auf die Reise nach Australien verzichten. Also weder beim ATP-Cup noch bei den Australian Open mit dabei sein. "Die Quarantäne tue ich mir nicht an", so der Trainer gegenüber Heute. Er ist aber überzeugt, dass Monfils "ein Grand-Slam-Turnier gewinnen" könne.