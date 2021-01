Günter Bresnik wird neuer Coach von Gael Monfils

Was haben Boris Becker, Henri Leconte, Patrick McEnroe, Dominic Thiem und Gael Monfils gemeinsam? Die Antwort: Sie wurden bzw. werden alle von demselben Mann gecoacht. Sein Name: Günter Bresnik. Neu in der Liste, das wird dem geübten Auge des Tennis-Fans nicht entgangen sein, ist der Name von Gael Monfils.

Der 34-jährige Franzose und der 59-jährige Niederösterreicher haben sich auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Die aktuelle Nummer elf der Welt hat zu Beginn des Jahres sein Coaching-Team umgekrempelt, zu diesem gehören neben Bresnik auch Richard Ruckelshausen, der das französische Team beim anstehenden ATP Cup anführen wird.

Und eben dort kommt es zu einem brisanten Duell, denn Frankreich trifft in derselben Gruppe auf Österreich mit Dominic Thiem, den Mann den Bresnik 18 Jahre lang gecoacht und zu einem Top-Spieler geformt hat.