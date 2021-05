Diese Botschaften sendete Herzogin Meghan mit ihren Schmuckstücken

Die zarte, goldene Halskette zierte das Venussymbol, das in einer geballten Faust endet - ein Zeichen für Feminismus und Empowerment. Damit unterstrich Meghan ihren Appell, dass vor allem Women of Colour mehr Gehör finden sollen. Die Kette stammt vom jungen Label Awe Inspired, das sich ebenfalls für Frauen stark macht. Das "Women Power Charm Necklace" ist derzeit noch im Online-Shop für 116 Euro erhältlich.

Dazu kombinierte sie eine goldene Cartier-Uhr, was viele als Hommage an ihre verstorbene Schwiegermutter Diana verstanden. Die Cartier Tank Française Watch war das Lieblingsstück Dianas, die am 1. Juli ihren 60. Geburtstag gefeiert hätte. Nach ihrem Tod ging es in den Besitz von Prinz William über, der es später gegen den blauen Saphir-Ring tauschte, den Harry geerbt hatte. Meghan soll sich das 6.000-Euro-Schmuckstück nach ihren ersten Serienerfolgen selbst ebenfalls gekauft haben - später soll die Uhr einmal ihrer Tochter gehören.