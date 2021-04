Auf diesem Laufrad düst Prinz Louis durch London

Natürlich zog das Kinderfahrrad - wie alles, das die jungen Royals anziehen oder kaufen - sofort Aufmerksamkeit auf sich. Laut The Sun handelt es sich dabei um das Modell Tadpole Plus für Kinder ab 93 Zentimeter Körpergröße. Es kostet 290 Euro, wiegt 4 Kilo und ist außerdem in Grün, Pink und Blau erhältlich. Nachhaltigkeit spielt bei dem 2013 gegründeten Start-up eine große Rolle, so bestehen etwa die Pedale zur Hälfte aus einem speziellen, plastikfreien Reishüllenwerkstoff. Die Cambridges legen bekanntlich viel wert auf einen umweltfreundlichen Lebensstil.

Dank des "Kate-Effekt" war das Mini-Rad nach Veröffentlichung des Fotos sofort vergriffen. "Aufgrund der außerordentlich hohen Nachfrage ist dieses Produkt im Moment auf unserer Webseite ausverkauft", heißt es im Online-Shop. Auch auf Amazon ist das Modell derzeit nicht erhältlich.