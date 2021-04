Die wichtigsten Schuhtrends 2021: Zwischen Clogs und Kitten Heels

Pastell und Mini-Absatz

Und auch sonst scheint sich die Pandemie und die damit verbundene legere Kleidung auf Schuhtrends ausgewirkt zu haben. Zwar zeigten einzelne Marken schwindelerregende High Heels, im Großen und Ganzen dominierte jedoch Bodenständigkeit in Form von flachen Absätzen.

So haben sich unter anderem Hermès und Bally ausgerechnet für den Clog als Trendschuh für das Jahr 2021 entschieden. Wem der kultige Holzschuh dann doch zu klobig anmutet, kann die Wartezeit bis zur Freiluft-Saison für die Füße mit Loafers überbrücken. Dass sie nicht nur zu sportlichen Looks funktionieren, zeigte Chanel in Kombination zu einem Pailletten-Zweiteiler. Ebenso wie bei den Clogs dürften sich die Geister an den zahlreichen neuen Modellen mit Teddyfell scheiden. Zu Hause tragen oder doch in der Öffentlichkeit ausführen? Heuer ist laut den Designern beides möglich.