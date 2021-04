Mehr Scary als Posh Spice: Victoria Beckham zeigt sich in ungewohntem Look

Seitdem die Spice Girls in den Neunzigerjahren mit "Wannabe" und "Viva Forever" Welterfolge feierten, hat sich viel verändert. Vor allem, was den Modestil der Band-Mitglieder Melanie Chisholm, Gerri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Brown und Victoria Beckham angeht. Letztere ist mittlerweile zu einer etablierten Designerin geworden und für ihren geradlinigen, häufig monochromen Look bekannt.

Leo-Look statt schwarzes Kleid

Dass Beckham auch so manch auffälligem Statement-Print noch etwas abgewinnen kann, bewies sie nun mit einem Instagram-Posting. Die 46-Jährige postete auf ihrem Account ein Kurzvideo von sich in einem bodenlangen Kleid mit Leopardenprint und Spitzeneinsatz.