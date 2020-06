Die schönsten Nagellack-Trends für den Sommer 2020

Nagelsticker

Galten Nagelsticker einst als netter Spaß für Kinder, beweisen immer mehr Nail Artists, wie stylish oder gar elegant die kleinen Aufkleber an den Händen aussehen können. Immer mehr Hersteller bieten diese nun auch für den Heimgebrauch an. Magdalena Terefenko von Babetown: „Die Sticker sind einfach in der Handhabung – ähnlich den Tattoos, die man aus seiner Kindheit kennt. Motiv abschneiden, mit einer Pinzette für ein paar Sekunden in Wasser halten und dann vom Papier lösen. Den Sticker vor dem Auftragen des Überlacks platzieren und ein paar Sekunden trocknen lassen.“