Das Schöne liegt nah: Die besten neuen Beautylabels aus Österreich

Julia und Matthias Wünscher sind nicht die einzigen Beauty-Quereinsteiger, die die Pandemie für ein Herzensprojekt genutzt haben. Auch die Wahlwiener Lukas Ebster und Mike Arens haben die plötzlich im Überschuss vorhandene Zeit genützt, um ein Nischenparfumlabel namens Love Me Hate Me zu gründen. Ihr Konzept: Die Düfte sollen unter anderem die Pheromonrezeptoren aktivieren können (siehe unten).

Aus der Not eine Tugend zu machen, hat ebenso Daniel Schwarzenberg geschafft. Der Beautysalon seiner Mutter musste monatelang geschlossen bleiben – die selbst kreierten, speziell auf die Pflege nach kosmetischen Behandlungen ausgerichteten Kosmetikprodukte unter dem Namen Unverfälscht blieben in den Regalen stehen. „Sie wurden jedoch so häufig angefragt, dass wir schließlich beschlossen haben, unsere Produktlinie neu aufzustellen und zu erweitern“, sagt Schwarzenberg.

Der Beautysalon seiner Mutter darf mittlerweile wieder Kundinnen empfangen. Der Beautybranche, in die Schwarzenberg durch die Krise eingetaucht ist, dürfte der IT-Experte jedoch vorerst treu bleiben.

Die neuen heimischen Beautylabels im Überblick

March Care: Nachhaltig anbauen und verpacken

Derzeit müssen Julia und Matthias Wünscher teilweise noch bei anderen Lavendelöl-Produzenten zukaufen, denn die von ihnen vor knapp über einem Jahr eingesetzten Lavendelpflänzchen bedürfen ein wenig Geduld. Bis aus den Blüten ein hochwertiges ätherisches Öl entstehen kann, müssen die Lippenblütler drei Jahre heranwachsen. Auf Nachhaltigkeit setzt das Geschwisterpaar aus der Steiermark aber schon jetzt: Die Fläche, auf der sie anbauen, erhielt eine Bio-Widmung. Die Handseife wird in einem so schönen Glas verkauft, dass dieses nach dem Aufbrauchen des Inhalts als Vase dienen kann. Das Duschgel wird in recyceltes Plastik abgefüllt. Die Marke namens March Care – benannt nach dem Gründungsmonat – ist nicht nur das Produkt der beiden: „Wir haben erst kürzlich an einem Wochenende 1.000 Pflanzen eingesetzt – unsere Familie und Freunde haben alle geholfen.“

Kami Skincare: SOS-Hilfe bei Hautproblemen

Wenn es um den Nachwuchs geht, kämpfen Mütter wie Löwinnen, so auch Kerstin Schallaböck. Weil ihr jüngster Sohn – von den drei Geschwistern Kami genannt – schon als Einjähriger unter extrem juckender Neurodermitis leidet, stößt die Firmenärztin eines österreichischen Kosmetikunternehmens auf eine Ölmischung. Das Mittel wirkt nicht nur bei ihrem Sorgenkind, sondern auch bei ihren Patienten. Mit ihrer Kami-Skincare will die Allgemeinmedizinerin mit Praxis in Wien nun Menschen zu einem besseren Hautgefühl verhelfen. Der Marken-Schwerpunkt liegt auf Gesichtspflege, gereizter Haut, wunden Babypopos und schmerzenden Gelenken. Bei ihren ausgewählten Produkten knüpft Schallaböck an die Traditionelle europäische Medizin (TEM) an, also an altes Wissen aus der Natur. Sie kombiniert reine Pflanzenöle, die Linol- und Linolensäuren, Vitamin A, E, D und B sowie Spurenelemente enthalten. Bei der Glas-Verpackung setzt Schallaböck auf Grün – die Lieblingsfarbe von Kami.