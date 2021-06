Frottee ist einer der größten Modetrends dieses Sommers

Viel wichtiger ist für Modefans die Frage, wie Frottee zu einem stilvollen Outfit gestylt wird. Am besten wird es als farblich zusammenpassendes Set getragen. Wer sich nicht gleich ganz so offensiv zu seiner Frottee-Liebe bekennen will, greift erst einmal zu einem Accessoire im Badetuch-Look.

Jedes Jahr am 25. Mai feiern Douglas-Adams-Fans seinen Gedenktag in Form des Towel Day, an dem sie Handtücher als Turban um den Kopf wickeln. Gegen ein Paar stilvollere Frottee-Shorts dürfte ab sofort jedoch auch nichts sprechen.