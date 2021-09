Cool statt bieder: Wie der Blazer im Herbst 2021 gestylt wird

In den großen Modestädten Mailand und Paris finden dieser Tage die Präsentationen der Kollektionen für das Frühjahr 2022 statt. Wer wissen will, was modisch schon jetzt in der Luft liegt, braucht nur einen Blick auf die Outfits der Show-Gäste zu werfen.

Diese scheinen sich zum Startschuss in den Herbst wortlos auf ein Lieblingsteil geeinigt zu haben: Der Blazer ist in einer noch nie da gewesenen Vielfalt auf den Straßen zu sehen.

Dabei war er einst, wie viele andere Erfindungen im Laufe der Modegeschichte auch, ausschließlich der Männerwelt vorbehalten. Zur Herkunft des Blazers gibt es viele Geschichten. Eine davon führt in die 1820er-Jahre zu den leuchtend roten Jacken des Ruderteams am St. John’s College in Cambridge zurück. Das würde auch die Namensgebung der Jacke erklären: „To blaze“ bedeutet zu Deutsch so viel wie „aufflammen“ oder „lodern“.