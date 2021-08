Claudia Schiffer zeigt, wie sie mit über 50 zerrissene Jeans stylt

Zugegeben, Claudia Schiffer sieht nicht wie eine 51-Jährige aus. Das deutsche Supermodel scheint sich seit Beginn seiner Karriere - 1988 betrat Schiffer dank Karl Lagerfeld zum ersten Mal den Laufsteg - optisch kaum verändert zu haben. Schiffer hält sich jedoch nicht nur mit teurer Kosmetik, gesundem Essen und viel Sport jung, sondern kleidet sich auch, wie sie es vor vielen Jahren schon getan hat.

Schiffer in Used-Look-Jeans

Ein aktueller Schnappschuss auf ihrem Instagram-Account zeigt die in Rheinberg geborene Laufstegschönheit in einem Trendteil, das viele wohl eher an einer 20-Jährigen vermuten würden: zerrissene Jeans. In einem Modell im Used Look mit einem großen Schlitz am Knie zeigt sich Schiffer in ihrem Londoner Zuhause, dazu trägt sie ein kurz geschnittenes Trägertop. Und beweist damit: Scheinbare Moderegeln sind dazu da, um gebrochen zu werden.