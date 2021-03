Bradley Cooper: Wieder kurze Haare und coole Ü40-Outfits

Auf Paparazzi-Fotos hatte er sich in den vergangenen Wochen und Monaten gut versteckt. Mit Kappe und über den Kopf gezogener Kapuze holte Bradley Cooper meist seine Tochter vom Kindergarten ab. Die aktuellsten Aufnahmen zeigen den Hollywood-Star wieder weniger verhüllt.

Und siehe da: Der 46-Jährige hat sich von seiner charakteristischen etwas längeren und mit etwas Gel gestylten Haarpracht, wie sie auch im Blockbuster "A Star Is Born" zu sehen war, getrennt. Die Frisur, die er im Film trug, war daraufhin so beliebt geworden, dass sogar auf Youtube Anleitungen für diesen Look veröffentlicht wurden.

Haarpracht ist ab

Cooper wurde diese Woche gemeinsam mit seiner Ex und deren Tochter Lea De Seine in New York abgelichtet. Die beiden brachten die Kleine gemeinsam zum Kindergarten.