"Bin euch nahe": Armani produziert Schutzkleidung für Ärzte

Auch die italienische Textilgruppe Miroglio, die für ihre Mode im gehobenen Segment bekannt ist, verzichtet in diesen Tagen auf Kleiderproduktion und stellt Mundschutzmasken her. 10.000 Masken wurden dem italienischen Zivilschutz bereits geliefert, die Produktion soll in wenigen Tagen auf 600.000 aufgestockt werden. Eine Million Mundschutzmasken wurden bei dem Unternehmen inzwischen bestellt.

Auch der Autobauer Fiat Chrysler (FCA) stellt inzwischen in Italien Atemschutzmasken her. Die Produktion soll in einigen Wochen auf eine Million Atemschutzmasken aufzustocken.