Modelabel verschenkt Brautkleider an verlobte Spitalsmitarbeiterinnen

Mit einer großzügigen Geste möchte das spanische Modelabel Pronovias all jenen, die während der Corona-Krise ganz besonders gefordert sind, eine Freude bereiten. Das auf Brautmode spezialisierte Unternehmen schenkt all jenen Frauen, die in einem Spital arbeiten, ein Kleid für ihre Hochzeit.

Von der Ärztin über die Krankenschwester bis hin zur Kantinen-Mitarbeiterin - bis zum 31. August 2020 können sich angehende Bräute eine Kreation aus der "The Heroes Collection" aussuchen. Diese wurde eigens von Alessandra Rinaudo, künstlerische Leiterin der Pronovias Group, zusammengestellt.

"Das Mindeste, was wir tun können"

Bereits zu Beginn des Jahres startete das Unternehmen die Aktion in China, jetzt folgen weitere Länder. Die Pronovias-Filialen in Barcelona, Madrid, Sevilla, Rom, Mailand, Paris, Lyon, Marseille, Lissabon, London, New York, Los Angeles, Miami, Houston und Mexico City bieten die kostenlosen Kreationen ebenso an wie alle "Nicole"-Stores in Italien.