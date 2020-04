Krude Corona-Tipps aus Malaysia: Frauen, schminkt euch!

Darüber hinaus rät das Ministerium, darauf zu achten, den Ehemann nicht zu verärgern und - sollte man ihn auf Fehler hinweisen wollen - das auf "humorvolle“ Weise zu tun. Und am Ende des Satzes am besten ein Kichern anzuhängen. Sollte es doch zum Streit kommen, so sollten Frauen vor jeder Antwort bis zwanzig zählen, um rational zu handeln. So könne sich das Gehirn beruhigen.

Bei manchen sorgen die Verhaltensregeln für Lacher, andere empören sich über die frauenverachtenden Tipps des Ministeriums, so zum Beispiel die Frauenbewegung All Women's Action Society, die via Twitter verkündet: "Während es eine Möglichkeit ist, Routine aufrecht zu erhalten, wenn man sich weiterhin für die Arbeit anzieht, ist der Fokus auf das Aussehen, die Kleidung und das Make-up komplett unnötig."

Ministerium reagiert

Inzwischen hat das Ministerium die Ratschläge von seinen Social-Media-Seiten entfernt und sich entschuldigt: Man werde künftig vorsichtiger sein. Und wieder sind die Männer kein Thema. Schuld seien die Frauen, "die auf die Beiträge überreagiert haben".

Wie auch in vielen anderen Ländern, steigen die Fälle häuslicher Gewalt in Malaysia momentan stark an. Seit der Ausgangssperre haben sich die Anrufe bei der staatlichen Hotline für Opfer häuslicher Gewalt laut Medienberichten verdoppelt. Angesichts dieser Tatsache ist es umso schockierender, dass das malaysische Familienministerium die Krisenhotline bis vor kurzem komplett schließen wollte. Nach lauter Kritik von Frauenrechtsorganisationen wurde der Plan verworfen.