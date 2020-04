Mit Sichtfenster: Studentin näht Mundschutzmasken für Gehörlose

Für viele gehörlose oder schwerhörige Menschen stellt das Lippenlesen neben der Gebärdensprache eine wichtige Form der Kommunikation dar. In Zeiten des Coronavirus wird das mitunter zur Herausforderung: Denn immer öfter verdecken Mundschutzmasken, die in der Öffentlichkeit getragen werden sollen, große Teile des Gesichts. Wörter und Sätze von den Lippen anderer abzulesen, ist damit schlicht unmöglich.

Masken mit Sichtfenster

Eine junge US-Amerikanerin hat eine Lösung für das Problem entwickelt: Ashley Lawrence studiert an der Eastern Kentucky University in Richmond im US-Bundesstaat Kentucky Inklusive Pädagogik. Um gehörlosen und schwerhörigen Menschen den Alltag während der Pandemie zu erleichtern, hat Lawrence spezielle wiederverwendbare Masken designt. Sie entsprechen den medizinischen Empfehlungen der US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention, das Besondere daran: Im Bereich des Mundes ist ein transparentes Sichtfenster integriert.

"Ich habe auf Facebook gesehen, dass Leute Masken für andere nähen, damit nicht alle die Wegwerfmasken verwenden. Und ich dachte, was ist mit der gehörlosen und schwerhörigen Bevölkerung?", erinnert sich Lawrence im Interview mit der US-Nachrichtenplattform Lex 18. "Ich hatte das Gefühl, dass ein riesiger Teil der Bevölkerung übersehen wird."