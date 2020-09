Barbara Meier irritiert mit Kleidern auf Sylvie Meis' Hochzeit

Am vergangenen Wochenende war es endlich so weit. Sylvie Meis gab Niclas Castello in Florenz das Jawort. Auf der Gästeliste nicht fehlen durfte Model Barbara Meier: Bei deren Hochzeit im Juni 2019 lernten sich Meis und Castello nämlich kennen - und später lieben.

Damals war Meis in einem so atemberaubenden Outfit erschienen, dass so mancher Fan behauptete, dass der Braut die Show gestohlen wurde. Jetzt war Barbara Meier an der Reihe als Meis' Gast anzutanzen. Und ging modisch ebenfalls aufs Ganze.

Zwei Statement-Looks

Auf Instagram postete die 34-Jährige Schnappschüsse ihrer zwei Kleider für die Feierlichkeiten. Zunächst veröffentlichte Meier ein Foto ihres ersten Kleides: Der Entwurf der Austro-Designerin Eva Poleschinski ähnelte laut einigen Fans einem Brautkleid. "Wieso hast du nicht direkt ein Hochzeitskleid angehabt?", schrieb eine Frau. Andere witterten Vergeltung für Meis' pompösen Auftritt im Jahr 2019: "Das war Barbaras 'Rache'."